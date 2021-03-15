Взрыв в Алеппо и обстрел аэродрома Квейрис — что произошло в Сирии 13 и 14 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 13 и 14 марта и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Большой Идлиб

Террористическая активность

Боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) убили солдата Сирийской Арабской Армии (САА) близ населенного пункта Аль-Брейдж.

Террористы обстреляли из реактивной системы залпового огня подразделения САА, дислоцированные к северу от города Саракиб.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В населенном пункте Зейбан боец «Сирийских демократических сил» (СДС) был застрелен неизвестными лицами на мотоцикле.

Двое боевиков СДС погибли в результате нападения на блокпост в районе аэропорта Эт-Табка.

Зона контроля правительственных сил

Военнослужащий САА погиб, подорвавшись на противопехотной мине в районе города Маадан.

Полевой командир одного из проиранских вооруженных подразделений Джавад Гафари был ранен в результате взрыва в штабе, расположенном в квартале Баб ан-Нейраб в Алеппо.

Несколько солдат САА получили ранения в результате подрыва автомобиля на фугасе в окрестностях населенного пункта Ар-Расафа.

ВС Турции обстреляли позиции сирийской армии на военном аэродроме Квейрис.

Зона операции «Источник мира»

Сирийско-турецкий пограничный переход Аль-Хамран, расположенный в окрестностях города Джараблюс, обстреляли при помощи баллистических ракет. В результате несколько человек погибли и получили ранения.

Приморье и столичный регион

Группировки «Сирийской национальной армии» (СНА) обстреляли из артиллерии позиции САА на севере провинции Латакия.

Боевики атаковали при помощи минометов подразделения САА, дислоцированные в районе Теллят Абу Асад и в населенном пункте Кансаба.

Южная Сирия

Провинция Деръа

Подразделения военной полиции РФ раздали гуманитарную помощь семьям погибших в городе Деръа. В один набор продовольствия входит около 2 кг риса, 2 кг муки, кусок сыра и 60 г чая.

Неподалеку от населенного пункта Аль-Хирак неизвестный застрелил военнослужащего 52-й танковой бригады САА Мухаммада Аббаса.

Политика

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов провел телефонный разговор со специальным посланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. В ходе беседы они обсудили текущую обстановку в САР, а также вопросы, связанные с выполнением резолюции Совбеза ООН 2254.

Стороны отметили необходимость консолидации усилий международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации в регионе и обеспечение условий для возвращения сирийских беженцев на родину.

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование против жены президента Сирии Асмы Асад, которая обвиняется в военных преступлениях. Предполагается, что суд может лишить первую леди Сирии британского гражданства.

أسماء الأسد تواجه محاكمات محتملة وفقدان جنسيتها البريطانية بعد أن فتحت شرطة العاصمة تحقيقًا أوليًا بأنها حرضت وشجعت على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات في سورية.https://t.co/ScEcsCJE0m — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) March 13, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.