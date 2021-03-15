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Взрыв в Алеппо и обстрел аэродрома Квейрис — что произошло в Сирии 13 и 14 марта

Взрыв в Алеппо и обстрел аэродрома САА — что произошло в Сирии 13 и 14 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 13 и 14 марта и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Взрыв в Алеппо и обстрел аэродрома САА — что произошло в Сирии 13 и 14 марта

Большой Идлиб

Террористическая активность

Боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) убили солдата Сирийской Арабской Армии (САА) близ населенного пункта Аль-Брейдж.

Террористы обстреляли из реактивной системы залпового огня подразделения САА, дислоцированные к северу от города Саракиб.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

В населенном пункте Зейбан боец «Сирийских демократических сил» (СДС) был застрелен неизвестными лицами на мотоцикле.

Двое боевиков СДС погибли в результате нападения на блокпост в районе аэропорта Эт-Табка.

Зона контроля правительственных сил

Военнослужащий САА погиб, подорвавшись на противопехотной мине в районе города Маадан.

Полевой командир одного из проиранских вооруженных подразделений Джавад Гафари был ранен в результате взрыва в штабе, расположенном в квартале Баб ан-Нейраб в Алеппо.

Несколько солдат САА получили ранения в результате подрыва автомобиля на фугасе в окрестностях населенного пункта Ар-Расафа.

ВС Турции обстреляли позиции сирийской армии на военном аэродроме Квейрис.

Зона операции «Источник мира»

Сирийско-турецкий пограничный переход Аль-Хамран, расположенный в окрестностях города Джараблюс, обстреляли при помощи баллистических ракет. В результате несколько человек погибли и получили ранения.

Приморье и столичный регион

Группировки «Сирийской национальной армии» (СНА) обстреляли из артиллерии позиции САА на севере провинции Латакия.

Боевики атаковали при помощи минометов подразделения САА, дислоцированные в районе Теллят Абу Асад и в населенном пункте Кансаба.

Южная Сирия

Провинция Деръа

Подразделения военной полиции РФ раздали гуманитарную помощь семьям погибших в городе Деръа. В один набор продовольствия входит около 2 кг риса, 2 кг муки, кусок сыра и 60 г чая.

Неподалеку от населенного пункта Аль-Хирак неизвестный застрелил военнослужащего 52-й танковой бригады САА Мухаммада Аббаса.

Политика

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов провел телефонный разговор со специальным посланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. В ходе беседы они обсудили текущую обстановку в САР, а также вопросы, связанные с выполнением резолюции Совбеза ООН 2254.

Стороны отметили необходимость консолидации усилий международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации в регионе и обеспечение условий для возвращения сирийских беженцев на родину.

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование против жены президента Сирии Асмы Асад, которая обвиняется в военных преступлениях. Предполагается, что суд может лишить первую леди Сирии британского гражданства.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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