Жителя Троицкого нашли мертвым в собственном доме

Южно-Сахалинск, 15 марта. Бездыханное тело 41-летнего мужчины обнаружили в одном из жилых домов села Троицкое. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Погибший оказался местным жителем. Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты осмотрели дом и участок, но не обнаружили никаких зацепок. Признаков насильственной смерти на теле мужчины выявлено не было. Труп направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители проводят проверку.

В одном из дворов Новотроицка нашли мертвого мужчину. По предварительным данным, он споткнулся, упал и получил смертельную травму, сообщало РИА56.