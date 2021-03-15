Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон почтили память покойной принцессы Дианы

Лондон, 15 марта. Дети британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон трогательно обратились к покойной бабушке — принцессе Диане.

У членов королевской семьи существует особенная традиция — каждый год ко Дню матери наследники принца Уильяма делают для него открытки в память о его матери. Джордж, Шарлотта и Луи почтили память покойной бабушки и на этот раз.

Результаты их труда обнародовал Кенсингтонский дворец на официальной странице в Instagram. В обращении дворца отмечается, что в этом году многие оказались в разлуке с матерями на праздник.

«Для тех, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может оказаться особенно сложным», — говорится в посте Кенсингтонского дворца.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон написали для покойной бабушки короткие послание. Кроме того, наследники создали коллажи и рисунки.

«Дорогая бабуля Диана, с Днем матери! Я тебя очень сильно люблю и всегда о тебе думаю. С любовью от Джорджа», — написал принц Джордж.

«Дорогая бабушка Диана! Я думаю о тебе в День матери. Я тебя очень люблю, папа по тебе скучает. С любовью, Шарлотта», — обратилась к покойной дочь принца Уильяма.

Как рассказывал эксперт по речи Джон Бриггс, Кейт Миддлтон использует в общении приемы принцессы Дианы. Эти методы помогают супруге принца Уильяма очаровывать собеседников и располагать их к себе.