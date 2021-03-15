Самарские ученые раскрыли роль «межзвездных фабрик» в зарождении жизни

Самара, 15 марта. Процесс химической эволюции Вселенной, при которой могут формироваться органические молекулы в космосе, раскрыли ученые Самарского университета в составе международной группы.

Около 3 млн тонн межзвездной пыли опускается на Землю каждый год. «Осадки» состоят не только из минеральных веществ, а также из сложных органических соединений, принцип возникновения которых до сих пор не был изучен. Ключевая особенность такой органики — безбарьерность.

Специалисты Самарского университета впервые показали способность простейшего полициклического ароматического углеводорода (ПАУ) индена формироваться при температурах, схожих с космическими. Химическая «сборка» сложных биологических молекул происходит, когда маленькие небиологические молекулы собираются на поверхности межзвездных зерен. В итоге эти зерна могут попадать в благоприятные условия — «межзвездные фабрики», где и может произойти зарождение жизни, сообщает Science Advances.

Российские ученые ранее ввели в эксплуатацию глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он поможет специалистам в проведении различных исследований, в том числе в изучении эволюции галактик и Вселенной.