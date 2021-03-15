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Омич до смерти избил управдома за мусор на парковке

Омич до смерти избил управдома за мусор на парковке

Омск, 15 марта. Суд вынес приговор жителю Омска, который до смерти избил управдома за мусор на территории парковки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый захотел облагораживать придомовую парковку, о чем договорился с соседями. Мужчина намеревался убрать мусор и высадить красивые цветы. В июле 2020 года старший по дому бросил на ухоженную территорию старые трусы и прочий хлам. Увидев это, разъяренный омич бросился на него и ударил по голове бревном. От полученных травм управдом скончался в больнице.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он получил 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с обвиняемого 1,2 млн рублей компенсации морального вреда в пользу жены погибшего.

В Хабаровске кондуктор избил пассажира, который попытался оплатить проезд крупной купюрой. По словам очевидцев, это были единственные наличные деньги пострадавшего, сообщала Deita.

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