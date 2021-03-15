Омич до смерти избил управдома за мусор на парковке

Омск, 15 марта. Суд вынес приговор жителю Омска, который до смерти избил управдома за мусор на территории парковки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый захотел облагораживать придомовую парковку, о чем договорился с соседями. Мужчина намеревался убрать мусор и высадить красивые цветы. В июле 2020 года старший по дому бросил на ухоженную территорию старые трусы и прочий хлам. Увидев это, разъяренный омич бросился на него и ударил по голове бревном. От полученных травм управдом скончался в больнице.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Он получил 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с обвиняемого 1,2 млн рублей компенсации морального вреда в пользу жены погибшего.

В Хабаровске кондуктор избил пассажира, который попытался оплатить проезд крупной купюрой. По словам очевидцев, это были единственные наличные деньги пострадавшего, сообщала Deita.