Вашингтон, 15 марта. Американские журналисты считают, что таким образом США пытаются побудить президента Украины Владимира Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в государстве.

Также Белый дом считает, что это необходимо для стабилизации украинской экономики и «сохранения хрупкой независимости Киева» от Российской Федерации.

Помимо этого, СМИ напомнило, что Зеленский пришел к власти, пообещав бороться с олигархами, а также проблемами в судебной системе и с организованной преступностью. Однако спустя время он изменил свою политику.

«Национальная служба новостей» сообщала, что власти Украины призывают администрацию президента США Джо Байдена ввести против РФ «новый всеобъемлющий санкционный режим», касающийся газопровода «Северный поток — 2».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл планы Киева по наступлению на Донбасс. Он заявил, что план обострения на востоке страны существует у Украины уже пять лет.