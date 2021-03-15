Я знаю, что такое любовь: Повереннова назвала причину развода с Жигалкиным

Москва, 15 марта. Актриса Дарья Повереннова, известная по ролям в сериалах «Бригада», «Глухарь» и фильму «ДМБ», в студии телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия-1» назвала причину своего развода с супругом — актером Александром Жигалкиным, с которым прожила в браке 10 лет.

«Мы с Сашей были влюблены друг в друга, — вспоминает актриса. — Я очень любила его и смею надеяться, что он тоже меня любил. Это были 10 лет счастья. Я сразу захотела от него ребенка. Именно от этого человека. Он сказал, что наша дочь ни в чем не будет нуждаться. Это меня мотивировало. Кроме того, у нас никогда не стоял квартирный вопрос. Была своя квартира. Мы тогда были студентами. Стипендия была 40 рублей. Сашка был отличник, я — хорошистка».

Повереннова рассказала, что счастье в отношениях с мужем в какой-то момент закончилось и она влюбилась в известного актера Валерия Николаева. В тот момент сердце мужчины было свободно. По словам актрисы, эти чувства были настолько сильны, что дело чуть не дошло до клиники.

«Я счастливая женщина, потому что знаю, что такое любовь. Но так любить, конечно, нельзя. Валера мне сразу намекал, чтобы я была спокойнее. Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться. Я по-честному все сказала Саше. Жестко с ним поговорила. Он принял это через ужасную боль. Я просто поняла, что люблю Валеру», — рассказывает Дарья.

Напомним, что Дарья Повереннова родила Александру Жигалкину дочь Полину. Роман с Валерием Николаевым после развода с мужем продлился всего два года.

Как ранее писал ФАН, в День всех влюбленных актриса снова вышла замуж. На это раз ее избранником стал президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.