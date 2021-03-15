В России может появиться кешбэк для инвесторов

Москва, 15 марта. Правительство прорабатывает четыре проекта изменений в режим защиты капиталовложений. Среди новых мер поддержки крупных инвестиционных проектов — возврат инвесторам части средств.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на два источника, близких к российскому правительству. Кешбек для инвесторов могут распространить на инфраструктуру инвестпроектов и на другие расходы по ним, заявили журналистам в Минэкономразвития.

«Будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк», — говорится в статье.

О запуске нового инвестцикла впервые заговорил глава кабмина Михаил Мишустин в январе на Гайдаровском форуме, не приводя конкретных деталей. Программа инвестиционного роста, которая прорабатывается в правительстве, носит название «Новый инвестиционный цикл».

Ранее сообщалось, что в Республике Крым хотят создать «особые административные районы» (ОАР). Они позволят юрлицам инвестировать в местные проекты в условиях полной конфиденциальности.