Россия вошла в список лидеров по экспорту оружия

Стокгольм, 15 марта. Россия и США остаются крупнейшими поставщиками вооружений на мировом рынке, говорится в отчете военных экспертов.

Данные о поставках вооружений за 2016–2020 годы следуют из документа Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Специалисты отметили, что впервые с 2001 года объем поставок не увеличился в сравнении с предыдущим пятилетним периодом. В пятерку основных экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Суммарно эти страны заняли до 76% от всех поставок.

На долю России пришлось 20% всего мирового объема торговли. Частично продажи снизились из-за уменьшения поставок в Индию, но возрос экспорт в Китай, Алжир и Египет. За пять лет российское оружие продавалось в 45 государств по всему миру.

Ранее стало известно, что иорданская компания заключила с Россией сделку на производство противотанковых комплексов «Корнет-Э».