Глава Азербайджана заявил о необходимости смотреть в будущее

Баку, 15 марта. Карабахский конфликт остался в прошлом, сейчас необходимо смотреть в будущее, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом он рассказал главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде. Накануне Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции.

«Теперь конфликт остался в прошлом, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши взгляды на то, как строить будущее. Я думаю, что последние четыре месяца после войны демонстрируют стремление обеих сторон закрыть страницу и сосредоточиться на будущем», — сообщила его пресс-служба.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны пришли к выводу, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, а ситуация в регионе остается стабильной, сообщала «Национальная служба новостей».

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо с жалобой на нарушение границ и попытки размещения армянских военных в Карабахе.