ВС Азербайджана приступили к крупным учениям

Баку, 15 марта. Начались крупные оперативно-тактические учения с привлечением большого количества солдат и техники, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Маневрами руководит азербайджанский министр обороны Закир Гасанов. Привлечено до десяти тысяч военнослужащих, около 100 единиц танков и другой техники, около 200 ракетных и артиллерийских установок, систем залпового огня и минометов, 30 машин боевой авиации и различные беспилотники.

Учения проходят в горно-лесистой местности со сложным рельефом. Основными направлениями являются управление войсками, приведение их в состояние боеготовности, возможность перегруппировываться, совершенствование боевой слаженности различных подразделений. Мероприятия продлятся до 18 марта. Планируется также отработать борьбу с незаконными бандформированиями и контртеррористические действия.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан и Турция планируют провести шестидневные командно-штабные тренировки.