Астролог рассказала, как привлечь удачу до 21 марта

Эта неделя, особенно с 18 по 21 марта, будет просто термоядерной, ожидается шторм у всех, у кого есть хотя бы одна планета в созвездии Тельца. Будет хотеться всего и сразу, да побольше. Не наломайте дров. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

15 марта, понедельник

Легкий день, располагающий к веселью, остроумию, проявлению своих талантов и общению с друзьями. Сегодня полезно уделить внимание своему гардеробу и одевать только красивую одежду. Можно отправиться в театр. Накшатра связана с богатством и завершением дел, вложения удачны.

16 марта, вторник

Акцент дня — верность и дружба, в том числе и с братьями нашими меньшими. Поэтому нужно отказаться от употребления мяса сегодня. Дела, начатые в этот день, будут идти быстро. И плохие, и хорошие. Какие именно начинать, решать вам. Удача придет от благотворительности в пользу приютов для четвероногих.

17 марта, среда

Неблагоприятный день. Жажда приключений сегодня настолько высока, что вы легко найдете приключения на свою пятую точку. Лучше всего посвятить день духовным практикам, или заняться активным спортом. Не бойтесь трудностей, удача ждет в творческом подходе к происходящим вокруг вас событиям.

18 марта, четверг

Благоприятный день для предпринимательской активности, торговли и начала лечебных процедур. Девиз дня — внезапность. Сегодня принимайте все так, как идет, недовольство жизнью отнимет силы. Благоприятны такие дела, как приготовление пищи, выполнение текущей работы, уборка дома и своего сознания. Удача придет от приготовления вкусной и полезной пищи.

19 марта, пятница

День стремительный, переменчивый, но вполне результативный. Склонность к беспорядочному питанию сыграет с вами злую шутку. Энергия дня будет способствовать результативным делам и продвижениям, даже если они будут сосредоточены внутри дома. Самое время для обновок, стрижек и маникюра. Удача от занятия творчеством.

20 марта, суббота

День активности, но в то же время подходит для познания и творчества, будет желание и возможность узнавать новое, а главное информация в дальнейшем принесет пользу. За чтобы вы сегодня ни взялись — доводите дело до логического конца, так вы привлечете удачу. Удача сегодня придет от прогулок на свежем воздухе.

21 марта, воскресенье

День благоприятен для творчества и обучения. В первой половине дня можно заниматься исследовательской деятельностью. Во второй — приоритет за лечебным голоданием и умеренными физическими нагрузками. Если почувствуете нарастание эмоционального напряжения — найдите повод отвлечься, иначе наломаете дров. Удача придет от создания уютной обстановки дома.