Константинов назвал ответственных за водную блокаду Крыма

Симферополь, 15 марта. Стало известно, кто может быть ответственен за водную блокаду Крымского полуострова. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Проблемы с поставкой воды организовали три бывших местных политика, которые покинули Крым после его воссоединения с Россией. Среди них лидеры запрещенной в стране организации. Константинов подчеркнул, что инициирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против этих людей.

«Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — отметил политик в интервью РИА Новости.

Экономический ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала исчисляется миллиардами, подчеркнул политик.

Накануне в Крым прибыл министр экономического развития России Максим Решетников для совещания с главой региона Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Во время встречи стало известно об экономических успехах Крыма за семь лет в составе России.