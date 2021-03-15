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Константинов назвал ответственных за водную блокаду Крыма

Константинов назвал ответственных за водную блокаду Крыма

Симферополь, 15 марта. Стало известно, кто может быть ответственен за водную блокаду Крымского полуострова. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Проблемы с поставкой воды организовали три бывших местных политика, которые покинули Крым после его воссоединения с Россией. Среди них лидеры запрещенной в стране организации. Константинов подчеркнул, что инициирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против этих людей.

«Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев», — отметил политик в интервью РИА Новости.

Экономический ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала исчисляется миллиардами, подчеркнул политик.

Накануне в Крым прибыл министр экономического развития России Максим Решетников для совещания с главой региона Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Во время встречи стало известно об экономических успехах Крыма за семь лет в составе России.

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