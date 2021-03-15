Губернатор Ставрополья отправил правительство в отставку

Ставрополь, 15 марта. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение об отставке кабмина региона.

Согласно имеющейся информации, все министры и заместители председателя правительства теперь будут исполнять свои обязанности в статусе и. о. Кроме того, Владимиров перераспределил полномочия вице-премьеров в связи с отставкой заместителя председателя по строительству Александра Золотарева.

Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало, однако известно, что причина роспуска кабмина заключается в коррумпированности высокопоставленных членов правительства.

Ранее стало известно о задержании вице-премьера Александра Золотарева по подозрению в получении взятки в размере 63 миллионов рублей. Российский чиновник заключен под стражу, проводятся следственные мероприятия.