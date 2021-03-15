Аскольд Запашный назвал зарплаты своих дочерей в цирке

Москва, 15 марта. Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный раскрыл, сколько его дочери Ева и Эльза зарабатывают, выступая в цирке.

По словам артиста, у девочек уже есть довольно серьезные проекты и полноценные номера. Выступления приносят юным наследницам Аскольда Запашного неплохие доходы.

«Зарплата каждой в месяц может быть сто тысяч рублей», — рассказал дрессировщик в студии программы «Звезды сошлись».

При этом Ева и Эльза не могут полноценно распоряжаться зарплатой, поскольку у них с отцом договоренность, что деньги будут откладываться. Благодаря этому дочерям Запашного удалось накопить уже не одну сотню тысяч рублей.

Денег на карманные расходы артист наследницам тоже не выделяет. Если девочки хотят что-то купить, то им приходится идти к отцу. Дрессировщик пояснил, что во время покупок в Сети можно потерять контроль. Иногда Ева и Эльза вкладывают деньги в игры, и Запашный может выделить им на эти цели 100–200 долларов.

Ева появилась на свет в 2010 году, а Эльза родилась примерно через год после сестры. Дрессировщик подчеркнул, что в своем юном возрасте его дочери уже знают цену деньгам.

Аскольд Запашный признавался, что цирковые трюки привели его на больничную койку. Артисту удалось восстановиться, однако травмы все же дают о себе знать.