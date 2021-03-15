Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут третьего ребенка

Москва, 15 марта. Певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками радостной новостью — она и ее супруг Валерий Меладзе вновь станут родителями.

У Джанабаевой и Меладзе подрастают двое сыновей — Константин и Лука. Исполнители еще пару лет назад говорили о желании вновь почувствовать радость материнства и отцовства. И супругам удалось воплотить в жизнь мечту.

Джанабаева разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой прекрасно виден ее округлившийся живот. На звезде было черное обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее новый статус.

«В ожидании», — подписала снимок 41-летняя артистка.

Поклонники певицы поздравили знаменитость со скорым пополнением и пожелали ей счастья. Запись собрала более 16 тысяч лайков.

«Альбина, какая вы умница! Радость! Пусть все будет легко!»; «Ну все, тайна открыта! Поздравляю!»; «Ааааа! Какое счастье! Поздравляю, дорогие мои», — пишут интернет-пользователи в соцсети.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе долго скрывали свои отношения. У пары родился первый сын, когда певец был еще женат. Спустя несколько лет романа с Джанабаевой Меладзе решил развестись с женой, с которой был в браке почти 20 лет, сообщает «Вечерняя Москва».