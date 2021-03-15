Мертвого подростка обнаружили в квартире на Сахалине

Южно-Сахалинск, 15 марта. Правоохранители обнаружили труп 14-летнего школьника в квартире одного из жилых домов города Макаров, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области.

Внешних следов насильственной смерти на теле подростка выявлено не было. Тело направили в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

В одной из школ Магнитогорска 17-летний школьник умер на уроке физкультуры. Во время выполнения упражнения ребенку стало плохо, он упал и потерял сознание. Его перенесли в медпункт, учителя вызвали скорую помощь. Во время транспортировки в больницу подросток скончался. Причину смерти устанавливают специалисты.