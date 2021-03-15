Баранец назвал российское оружие, ставшее причиной большого беспокойства в США

Москва, 15 марта. США обеспокоены из-за нового российского оружия для истребителей, что легко объяснить технологическим отставанием. Об этом заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

В американских СМИ активно обсуждаются планы России оснастить истребители пятого поколения Су-57 и МиГ-41 ЭМИ-пушками, которые поражают цели электромагнитными импульсами, выводящими из строя электронику. Пушки предназначены для борьбы с беспилотниками, радиолокаторами, а также космическими объектами противника.

Обозреватели издания Military Watch назвали новое российское оружие для передовых истребителей «революционным». Как отметил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, между Россией, Китаем и США уже несколько десятков лет идет борьба за первенство в создании так называемых ЭМИ-пушек.

Американские специалисты долгое время удерживали лидерство в этой сфере. Однако проблему с источником энергии в Пентагоне решить так и не смогли. Зато российские разработчики с задачей справились.

«Когда мы начинали делать ЭМИ-пушку, источник энергии был размером чуть ли не с пассажирский вагон. Потом он сузился до кузова КамАЗа, затем становился еще меньше, а эффективность реактора возрастала. Американцы же до сих пор не могут никак сделать компактный генератор», – сказал Баранец.

Тем самым Россия завоевала лидерство в сфере электромагнитных вооружений, добавил военный обозреватель «Комсомольской правды». Новое оружие уже продемонстрировало свою эффективность в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, пишет «Экономика сегодня».

«Мы на определенном этапе обошли США. У нас уже имеется пушка, которая работает на очень больших расстояниях. И мы ее тренировали, к примеру, в уничтожении беспилотников», – сказал Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее американские обозреватели назвали главную опасность российского гиперзвукового оружия.