Как Bellingcat поддерживает террористов на информационном фронте

В 2014 году британец Элиот Хиггинс основал организацию, которая сделала себе имя на расследованиях c антироссийской направленностью. Bellingcat позиционирует себя как независимая структура энтузиастов. Однако в реальности она связана с государственными институтами и сетями НПО Великобритании и США. Bellingcat искусно манипулирует информацией, представляя террористов и радикалов в качестве «жертв» и замалчивая данные, не вписывающиеся в эту картину.

В распоряжение Федерального агентства новостей попала слитая переписка основателя Bellingcat Хиггинса, где он обещает молчать о наличии химического оружия у боевиков в Сирии.

В рамках проекта «Сети влияния» международная редакция ФАН рассказывает об этом и других эпизодах, в которых «расследователи» Bellingcat прямо или косвенно вставали на сторону террористов.

23 августа 2019 года в Берлине был убит бывший чеченский боевик, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Буквально через неделю Bellingcat выпустил свое первое расследование обстоятельств его гибели, обвинив в убийстве Россию. Именно на расследование Bellingcat опиралась прокуратура Германии в июне 2020 года, когда заявила о причастности официальной Москвы к ликвидации террориста. В ближайшие полтора месяца суд Берлина должен вынести окончательный вердикт по этому делу.

Обвинение РФ в убийстве Хангошвили стало поводом для обсуждения новых антироссийских санкций. Однако схожим операциям США (например, убийству Усамы бен Ладена или «халифа» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади) принято аплодировать. Чтобы публика не задавала лишних вопросов, о террористическом прошлом Хангошвили решили забыть. Но это оказалось непросто. Попытки выставить боевика в лучшем свете привели к появлению многочисленных нестыковок и противоречий.

Уже в первых параграфах своего расследования по кейсу Хангошвили авторы Bellingcat начинают путаться в показаниях. Так, в одном месте они пишут: «Несмотря на отсутствие свидетельств того, что Хангошвили исповедовал исламистскую идеологию или поддерживал радикальные идеи, Россия неоднократно клеймила его как исламского террориста».

Буквально в следующем предложении, однако, они сами признают, что «Хангошвили воевал вместе с исламистами на ранней стадии Второй чеченской войны». Так кем же он был, если все-таки «воевал вместе с исламистами»?

Российские СМИ в 2019 году продемонстрировали кадры, на которых Хангошвили позирует на камеру вместе с Шамилем Басаевым и другими известными террористами.

Многочисленные фото Хангошвили в сети на фоне флагов с арабской вязью и мечами, а также в окружении другой исламистской атрибутики говорят сами за себя. Как и титул «эмира Панкисского джамаата» — именно так Хангошвили называли во время его пребывания в Грузии.

В минус! В Берлине был убит бывший грузино-чеченский боевик Зелимхан Хангошвили. Неизвестный на велосипеде застрелил его, когда тот направлялся в мечеть. Хангошвили участвовал в боевых действиях против федеральных войск на Кавказе pic.twitter.com/NqsUuPIPQO — Алексей Сотник (@somsok5412) August 27, 2019

Однако Bellingcat пытается представить Хангошвили «умеренным» боевиком. Для этого выставляются напоказ связи последнего с Асланом Масхадовым — якобы «умеренным» лидером радикалов. Bellingcat старается не доносить до западных читателей информацию о том, что в 2006 году, например, Масхадов был посмертно признан Верховным судом Северной Осетии одним из заказчиков страшного теракта в Беслане. Брат Зелимхана Хангошвили прямо утверждал, что его родственник участвовал в нападении на Ингушетию в 2004 году вместе с Басаевым по приказу Масхадова. Тогда, по официальным данным, были убиты 97 человек, в том числе 28 гражданских лиц.

При этом показательно, что Bellingcat демонстративно проигнорировал сообщение Süddeutsche Zeitung. Уважаемая немецкая газета цитировала в германских правоохранительных органах источник, который утверждал, что Хангошвили был сторонником террористической организации «Имарат Кавказ»1 (запрещена в России).

По степени откровенных симпатий к боевикам Bellingcat и его постоянный российский партнер — портал The Insider Романа Доброхотова — превзошли даже «Кавказский узел» (проект иностранного агента — общества «Мемориал»). Последний сообщил о том, что Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида — арабского террориста, который вел радикальную деятельность в России и находился в розыске Интерпола.

Но расследователи из Bellingcat решили не доводить эту информацию до своего читателя. Ведь она никак не соответствовала основному посылу их расследования: русские убили невинного беженца из Грузии. Если бы они рассказали всю правду о Хангошвили, то читатель узнал бы, что, во-первых, он не грузин, во-вторых, не так уж и невиновен, а в-третьих, что мотив ликвидировать его был не только и не столько у русских.

Замалчивание информации о «героях» расследований стало излюбленным приемом манипуляции общественным мнением со стороны Bellingcat. Когда скрывать неприятные факты не получается, «расследователи» пытаются вызвать к ним симпатии или жалость, демонстрируя рядом с ними женщин и детей.

Последние исполняют роль своеобразного «живого щита». Так в информационной сфере Bellingcat дублирует тактику террористов.

Например, Bellingcat рассказывает о покушении в июне 2017 года на «гражданку Украины Амину Окуеву», при этом обвиняя Кремль в попытке убийства «чеченки». Таким образом, расследователи пытаются обосновать мотив убийства Хангошвили — мол русские только и делают, что охотятся на чеченцев. Реальность в том, что Окуева — не этническая чеченка (настоящее ее имя — Анастасия Викторовна Никифорова), а покушение в 2017 году было совершено на ее мужа Адама Осмаева.

Но Bellingcat старается не упоминать об Осмаеве. Разжалобить читателя проще, когда жертва женщина. Имя Осмаева появится в расследовании «журналистов», но позже. И от читателя, как всегда, скроют ключевые детали.

Украинские правоохранительные органы обвиняли Осмаева в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина в 2012 году и подозревали в подготовке терактов на территории Украины. В 2014-м, после украинского госпереворота, Осмаева освободили, но даже тогда суд все равно признал его виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, уничтожении чужого имущества и подлоге документов.

Однако, как и в случае с Хангошвили, Bellingcat утаил те подробности биографии Осмаева, которые могли бы настроить читателя против него (обвинения в терроризме и приговор суда, связанный со «взрывчатыми веществами»). Более того, имя Адама Осмаева даже не было сначала названо, хотя именно он был объектом упоминаемого «расследователями» покушения.

Это еще одно доказательство того, что целью Bellingcat было не установление истины, а манипуляция общественным мнением и разжигание в Европе антироссийских настроений.

Схожим образом Bellingcat подавал информацию об убийстве боевика Абдулвахида Эдильгериева в Стамбуле. «Расследователи» признали, что тот был видной фигурой террористической организации «Имарат Кавказ» (что трудно скрыть), но не забыли упомянуть, что рядом с ним во время покушения была его маленькая племянница. Цель очевидна — вызвать сочувствие к террористу.

Другой характерный пример манипуляции Bellingcat — обвинение ФСБ в убийстве узбекского «священнослужителя» Абдуллаха Бухари в Турции (настоящее имя — Мирзаголиб Хамидов). Даже иноагент «Радио Свобода» признает, что убитый призывал к «джихаду» в Сирии, считался радикалом и под влиянием его проповедей многие исламисты поехали воевать на Ближний Восток.

В 2016-м году турецкий суд приговорил обвиненных в ликвидации Абдуллаха Бухари к пожизненному заключению. Суд не доказал их причастность к каким-либо разведывательным службам. Родственники исламиста считают заказчиком спецслужбы Узбекистана. Однако Bellingcat не доводит до читателей информацию о связи Бухари с исламистским подпольем и версию «узбекского следа» в его устранении. Для них он всего лишь оппозиционный «священнослужитель», которого убили русские из-за ненависти к демократии и свободе слова.

Если говорить правду, то разрушается созданная Bellingcat картина, где якобы российские спецслужбы убивают женщин и беженцев. Уничтожением террористов занимаются все спецслужбы мира, в том числе союзники ФРГ — США и Израиль, и эти действия не вызывают осуждения в Европе. Однако в картине мира, которую формирует Bellingcat, русские — плохие парни, а значит, все, чьи смерти можно «повесить» на Россию, — парни хорошие. Не говоря уже о том, что все «доказательства» в деле Хангошвили основаны на многочисленных и неверифицируемых источниках, у которых якобы был доступ к закрытым российским базам данных.

Будучи вызванным на днях в суд, представивший Bellingcat «свидетель Г.» отказался предоставить информацию об этих источниках. Как отмечает немецкое специализированное издание Legal Tribune Online, это «релятивизировало ценность его показаний». Но об этом Bellingcat тоже не сообщил.

Положительное отношение Bellingcat к чеченским боевикам может объясняться и личными связями. Главным лицом расследования гибели Хангошвили стал болгарский предприниматель с темным прошлым Христо Грозев. Именно он выступил в качестве закрытого «свидетеля Г.» в суде.

Грозев — давний бизнес-партнер и друг другого европейского предпринимателя, главы дома Габсбургов, Карла фон Габсбурга-Лотарингена.

Karl von #Habsburg: "In the cold-war-era, China said 'You have the watches, we have the time'. The asian approach to think in generations, not in three-years-terms, should be considered. We need to stand strong in our values, towards #China and also towards #Russia."#citimig pic.twitter.com/ueuGeFT8hw — Paneuropa Österreich (@paneuropa_at) February 6, 2021

19 января 2002 года Габсбург-Лотаринген стал генеральным директором ОНН (Организация наций и народов, не имеющих представительства). Любопытно, что пост был специально создан под него. Эта структура объединяет сепаратистские движения со всего мира. Основали ее еще 1980-е годы представители национальных движений Эстонии, Латвии, Тибета, крымских татар, Армении, Грузии, Татарстана, Восточного Туркестана (Синьцзяна). С 1991 по 2010 год членом организации была «Чеченская республика Ичкерия».

Друг Грозева также активно лоббирует в Европе интересы косовских сепаратистов, в частности, требуя отмены виз для жителей одного из крупнейших в мире центров наркотрафика и организованной преступности.

Австрийское отделение Панъевропейского движения, которое возглавляет Карл фон Габсбург, организовывало мероприятия с участием экс-президента Косово Хашима Тачи.

В 1997 году он был приговорен югославским судом к 10 годам тюрьмы за террористическую деятельность, а прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте называла Тачи ответственным за похищения и убийства людей с целью изъятия органов для продажи в Европу.

В ноябре 2020 года Тачи ушел с поста президента Косово, после того как Гаагский трибунал обвинил его в преступлениях против человечности. Президентом Панъевропейского движения в Косово является некий Ариан Красничи.

Именно так зовут сына ближайшего соратника Хашима Тачи — Якупа Красничи.

Это бывший пресс-секретарь «Армии освобождения Косово», который в 2020-м году также был взят под стражу и обвинен в военных преступлениях.

Bellingcat хорошо научился игнорировать неудобную информацию и вбрасывать сомнительные факты, освещая конфликт в Сирии. Изначально позиция «расследователей» была ясна: сирийский режим и русские — «плохие». Многочисленные банды исламистов — «хорошие». Например, в материале об осаде и штурме Восточной Гуты Bellingcat, как и большинство западных СМИ, постеснялся сказать, что у контролировавшей Гуту группировки «Джейш аль-Ислам» были подземные тюрьмы. В них держали пленных, а также чиновников, оппозиционеров, их родственников и детей. Cкрыл Bellingcat и тот факт, что из Гуты постоянно обстреливали Дамаск, а боевики похищали людей. После освобождения региона нашли трупы как минимум сотни заключенных. Но Bellingcat, освещая события, показывал лишь фото страдающих женщин и детей боевиков.

Команда Элиота Хиггинса активно «разоблачала» химические атаки и прочие «преступления» режима. Впрочем, иногда правда всплывала на поверхность. Так, Bellingcat активно поддержал версию об ответственности сирийского правительства за предполагаемую химическую атаку в Думе в апреле 2018 года. «Атака» стала поводом для нанесения авиавиаударов по Сирии США, Великобританией и Францией. Однако позже вышел отчет эксперта Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Яна Хендерсона, который поставил под сомнение факт нападения. По мнению эксперта, цилиндры, в которых якобы содержалось химоружие, не были сброшены с вертолета или самолета. Их поместили вручную на место применения отравляющих веществ. А сделать это могли только сами боевики. Хендерсон подтвердил в ООН, что в Думе не было никакой химической атаки.

Даже продюсер BBC Риам Далати был вынужден признать, что кадры, якобы доказывающие химатаку в Думе, были постановочными.

Инцидент в Думе активно раскручивала организация «Белые каски», с которыми тесно сотрудничает Bellingcat. «Каски» связаны с сирийскими джихадистами, что задокументировано очевидцами, сотрудниками самой организации, местными жителями и бывшими боевиками-террористами. О связях «Белых касок» с террористическими группировками также неоднократно сообщали в Минобороны России.

Организация подозревается и в связях с британскими спецслужбами. Ее основатель — бывший британский военный Джеймс Ле Мезюрье, загадочно погибший в ноябре 2019 года в Стамбуле. Bellingcat активно участвовал в пропагандисткой кампании, ставившей под сомнение достоверность выводов Яна Хендерсона, и всячески опровергал связи «Белых касок» и террористов.

Правда, этой позиции противоречат данные самих западных спецслужб. В 2020-м году стало известно, что Федеральное управление по защите конституции Германии два с половиной года препятствовало размещению в ФРГ одного из лидеров «Белых касок» Халида аль-Салеха, так как считало его связанным с террористами.

Только личное вмешательство Ангелы Меркель позволило этому персонажу получить возможность въезда в Германию вопреки доводам силовиков. Схожим образом по политическим причинам Bellingcat игнорировал данные о связях «Белых касок» с террористами.

В распоряжении Федерального агентства новостей есть переписка между Элиотом Хиггинсом (основателем Bellingcat) и американским «журналистом» и информационным активистом Мэтью ван Дайком. Последний известен тем, что воевал на стороне ливийских боевиков против войск Муаммара Каддафи, а позже сочетал «журналистику» в Сирии с участием в боевых действиях на стороне курдских боевиков.

Happy Revolution Day to all Libyans, and especially to those who served in the revolution and welcomed me as a brother in arms to fight alongside them in the war against #Gaddafi.#Libya #RevolutionDay #revolution #thuwar #freedom pic.twitter.com/4cDQmzzYUu — Matthew VanDyke (@Matt_VanDyke) February 17, 2021

Диалоги раскрывают принципы работы Хиггинса, которыми он руководствовался еще до формального запуска Bellingcat в 2014 году.

В 2013 году Мэтью ван Дайк сообщил Элиоту Хиггинсу, что согласно его источникам, сирийские «повстанцы» обладают химоружием. Хиггинс согласился скрыть эту информацию.

Перевод:

Мэтью Ван Дайк: «Не исключай возможности, что повстанцы имеют небольшое количество химоружия. Я добыл эту информацию за несколько месяцев». Элиот Хиггинс: «Ты видел мой последний пост про JaN (видимо, «Джебхат-ан-Нусра», запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), у которых есть одна из этих гранат». Мэтью Ван Дайк: «Это НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. Просто говорю тебе, раз ты проделал столь хорошую работу на этом поле, имеешь право знать о такой вероятности». Элиот Хиггинс: «Я сохраню это в тайне».

Подобное поведение далеко от стандартов честной и объективной журналистики. Хиггинс намеренно утаил важную для общественности информацию, которая могла бы повредить имиджу сирийских боевиков.

Еще один характерный пример позитивного отношения Bellingcat к боевикам — история о том, как Хиггинс и его друзья «раскрутили» аккаунт в Twitter @ShamiWitness, поддерживавший запрещенную в России террористическую организацию ИГ1. Первым внимание к этому привлек американский портал Grayzone.

ShamiWitness публиковал проигиловскую пропаганду на ранних стадиях гражданской войны в Сирии, не гнушаясь фото и видео казней. Более того, как отмечается в исследовании Университета Джорджа Вашингтона, ShamiWitness активно вербовал иностранных джихадистов и помогал им переправляться в Сирию и Ирак.

В частности, известен как минимум один эпизод, когда американец, решивший присоединиться к ИГ, «пользовался Twitter для связи с @Shamiwitness, который познакомил его с тремя местными координаторами группировки, в том числе с британским членом ИГ по имени Абу Рахман аль-Британи».

Однако Элиот Хиггинс не просто не выступал против вербовщика боевиков, но активно продвигал его в Twitter. Например, 20 сентября 2013 года он рекомендовал аккаунт @Shamiwitness для чтения.

Хэштег #FF (Follow Friday) используется для продвижения дружественных аккаунтов в Twitter.

«Если вы хотите, чтобы кто-то следовал за музыкантом, политиком, другом или кем-то еще, кого вы считаете интересным или кто должен иметь больше последователей, просто напишите в Twitter сообщение с указанием имени пользователя (как в @username) вместе с хэштегом #FF», — рекомендует International Business Times.

Так и сделал Элиот Хиггинс. Осталось лишь выяснить, кем был для него тогда @Shamiwitness: другом, «политиком» или, может быть, «музыкантом»?

В январе 2014-го года Хиггинс дружески советовал @Shamiwitness банить в Twitter всех несогласных.

Октябрь 2014 года. Элиот Хиггинс уже запустил Bellingcat, но не изменил своим привычкам. Он репостит видео ИГ с издевательствами над трупами убитых курдских женщин, не забывая отмечать @ShamiWitness.

Дальнейшему продуктивному взаимодействию между Хиггинсом и @ShamiWitness помешали индийские правоохранительные органы. В декабре 2014 года они арестовали человека, который вел этот аккаунт. Сторонник ИГ, выдававший себя за сирийца, писал из Бангалора.

Однако к этому времени Хиггинс и его товарищи помогли пропагандисту и вербовщику террористов набрать социальный капитал, заручиться доверием тысяч людей, которые видели в нем «инсайдера» по Сирии. Тем не менее Хиггинс отказывается признать очевидную ответственность за распространение пропаганды ИГ и вовлечение людей в террористические сети.

Bellingcat не является независимой расследовательской организацией. Авторы издания нарушают все моральные нормы и законы, открыто заявляя, что используют коррупцию и взятки для добычи данных (особенно гордится этим Христо Грозев). Кроме того, они манипулируют информацией и оправдывают террористов. Последних они, когда это выгодно, стараются представить в качестве «умеренных» боевиков или просто игнорируют нежелательную информацию.

Особенно отличились Элиот Хиггинс и Христо Грозев. Хиггинс скрывал данные о наличии химического оружия у «сирийской оппозиции». Он же продвигал вербовщика и пропагандиста ИГ @ShamiWitness.

Грозев — достойная пара Хиггинсу. Он жил в России в 1990-е и 2000-е и отлично знает, чего стоят ичкерийские «борцы за свободу». Однако он решил представить западной публике головорезов типа Хангошвили как несчастных беженцев. Если бы на его месте был западный журналист, то можно было бы предположить, что он заблуждается, так как не владеет нужной информацией. Грозев этой информацией владеет. Он знает, что такое захват Буденновска, Беслан и взрывы домов в Москве. И он отлично понимает, что выдает за «беженцев» и «критиков режима» террористов и их пособников. Однако и Грозев, и Хиггинс, и террористы воюют против России — каждый на своем фронте.

1 Организация запрещена на территории РФ.