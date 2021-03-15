Футболисту «Ростова» грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление допинга

Ростов-на-Дону, 15 марта. Форварда «Ростова» Владимира Обухова могут дисквалифицировать. Взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России допинг-проба футболиста содержала запрещенные вещества.

Игрок выступающего в Российской премьер-лиге клуба «Ростов» Владимир Обухов подозревается в нарушении допинговых правил и может быть отстранен от футбола на четыре года. Об этом сообщили журналисты издания «Чемпионат» со ссылкой на официальное письмо ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

Согласно данным источника, взятая во время сборов молодежной сборной России по футболу в Новогорске допинг-проба Обухова, которая значилась как отрицательная, содержала следы запрещенного вещества. В пресс-службе «Ростова» информацию о применении форвардом допинга пока не комментировали. Контракт 29-летнего игрока с клубом действует до 2023 года. В этом сезоне Обухов провел семь матчей и не отметился результативными действиями.