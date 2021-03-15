Центр Энгельса оккупировали стаи бездомных собак

Энгельс, 15 марта. Центр города оккупировали стаи бродячих собак, которые терроризируют местных жителей. Животные периодически проявляют агрессию, несколько человек было покусано.



Жительница Энгельса Валентина Земченко рассказала корреспонденту ФАН, что боится выходить из дома. Собаки дважды пытались на нее напасть.

«Страшно ходить на работу и возвращаться домой. Даже в магазин не хочется выходить, хотя он в двух шагах. Собаки почти никуда не уходят, сидят тут безвылазно. А чего им ходить, даже из нашего дома пара женщин их подкармливает. Два раза псы меня окружали, когда шла из мясного отдела с покупками. Чувствовали запах мяса, наверное. Думала, нападут, выпускать они меня не хотели. Но оба раза повезло: рядом проходили мужчины, с которыми я рядом потихоньку просачивалась. Когда администрация решит проблему, неясно», — резюмировала Валентина.

Волонтер Елена Р. рассказала, что проблема бездомных собак в регионе решается, но процесс идет слишком медленно.

«Конечно, нужно всех этих собак отловить и разместить хотя бы во временном приюте. «Дорстрой» сейчас этим занимается, количество животных на улицах сокращается. Но темпы в лучшем случае «в час по чайной ложке». Новый приют тоже еще строится, поэтому девать собак особо и некуда. Активисты и так набрали по три-четыре собаки на передержку, больше у нас сил нет. Нужны решения властей», — отметила волонтер.

Ранее ФАН делал репортаж про собачий приют в Балаково. Животных хотят выгнать на улицу, сейчас им срочно ищут новый дом.