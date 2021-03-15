Солдаты России и Белоруссии отрабатывают десантирование с «Терминаторов»

Москва, 15 марта. Военнослужащие ВС России и Белоруссии приступили к тренировкам с вертолетами Ми-8 АМТШ «Терминатор», говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отработка действий проходит перед активной фазой совместных российско-белорусских тактических учений. Маневры будут длиться с 16 по 19 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области. Солдаты тренируются в погрузке и десантировании с вертолетов, занятию позиций на месте приземления и порядке действий при перемещении на вертолетах в указанные районы.

Перед началом основной фазы учений личный состав отработает овладение выгодным рубежом, развертывание наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов. Данные учения стали первыми совместными маневрами двух государств в 2021 году.

Ранее разведчики ЦВО провели антитеррористические учения на российской базе в Таджикистане.