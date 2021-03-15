Сбережений россиян после увольнения может хватить на неделю

Москва, 15 марта. Специалисты платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter выяснили, на сколько хватит денежного запаса россиянам, ушедшим с работы.

Финансовые трудности начнут возникать у граждан России примерно в течение недели после увольнения. Так на вопрос аналитиков ответили 23% участников исследования.

«По мнению 20% респондентов, им хватит денег на две недели», — пишет РБК.

Примерно 15% россиян смогут продержаться после потери работы 1,5 месяца. 11% респондентов необходимо найти новое рабочее место в течение трех месяцев, а 4% — в течение полугода.

Более 80% компаний по всему миру оценили преимущества удаленной работы. Они решили не возвращать своих сотрудников в офисы, чтобы сократить часть расходов.