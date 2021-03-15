Алиев: Мы перевернем страницу войны в Нагорном Карабахе и оставим ее в истории

Баку, 15 марта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время беседы с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявил, что Баку и Ереван снова готовы сотрудничать и новые деловые отношения привычно враждующих государств могут стать отправной точкой для того, чтобы навсегда оставить в прошлом конфликт вокруг Нагорного Карабаха, сообщает «Newsfront».

«Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Это часть соглашения, подписанного 10 ноября. Уже состоялось несколько этапов переговоров на разных уровнях. Считаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью перевернуть страницу войны и оставить ее в истории», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев считает, что открытие коммуникаций станет полезным для всего региона и позволит открыть новые возможности. Президент Азербайджана уверен, что четыре месяца, минувшие после войны в Нагорном Карабахе, четко показали, что обе стороны готовы закрыть эту кровавую страницу и направить внимание на будущее.

Напомним, что карабахский конфликт имеет очень древние корни. Это этнополитическое противостояние в Восточном Закавказье между азербайджанцами и армянами имеет межобщинный смысл. Новую остроту он приобрел в годы перестройки, на фоне резкого подъема национальных движений в Армении и Азербайджане. В сентябре 2020 года конфликт был возобновлен, но продлился всего три месяца, официально был назван в Азербайджане «отечественной войной». 10 ноября 2020 было опубликовано совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий в регионе.

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