Рубль растет к доллару и евро на торгах Московской биржи

Москва, 15 марта. Торги на Московской бирже в понедельник открылись ростом российской валюты к доллару и евро, следует из данных торговой площадки.

Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти. Биржевой курс доллара с расчетами «завтра» снизился на четыре копейки — до 73,29 рубля. Евро потерял 11 копеек и торгуется на уровне 87,59 рубля за денежную единицу.

Стоимости нефти североморской марки Brent подорожала на 0,7% — до 69,7 доллара за баррель.

После ослабления в начале марта курс рубля смог отыграть большую часть потерь, отметил начальник аналитического отдела «ИК Русс-Инвест» Дмитрий Беденков. Укреплению нацвалюты способствуют решение ОПЕК по нефтедобыче, а также приток средств иностранных инвесторов в российские ценные бумаги.