Сервис поиска работы определил лучше профессии по мнению россиян

Москва, 15 марта. Больше всего людей, довольных работой, трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине. Об этом говорят данные исследования сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 5,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России. Оно проходило в марте 2021 года. В целом 46% россиян отметили, что довольны текущей работой.

Первое место занимают сотрудники IT сферы — доля довольных своей работой составляет 60%. Далее в рейтинге идут работники ресторанов и кафе — 52%, за ними медики — 50%.

Ранее пресс-служба московской полиции заявила о всплеске мошенничества на сайтах объявлений с вакансиями. Они предлагают соискателям дать прямые контакты работодателя за вознаграждение.