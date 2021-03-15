Депутат Харитонов предложил разработать Крестьянский кодекс

Москва, 15 марта. Депутат Государственной думы Николай Харитонов выступил с предложением о разработке Крестьянского кодекса, который стал бы своего рода учебником для живущих и работающих в селе.

По его словам, в Крестьянском кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно». Харитонов считает, что кодекс мог бы включить в себя часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.

«В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — пояснил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать около четырех месяцев. На подготовку законодательного акта о новом кодексе уйдет много времени. Но к этому, по словам Харитонова, нужно стремиться.

Выборы депутатов Государственной думы состоятся в сентябре 2021 года. На прошлой неделе партия «Единая Россия» создала оргкомитет по предварительному голосованию для отбора кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента.