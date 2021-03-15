СЕ наймет для Украины специалистов по рекламе реформ в соцсетях и СМИ

Киев, 15 марта. Совет Европы хочет нанять для Украины специалистов по рекламе, чтобы помочь Незалежной в продвижении реформы децентрализации и госуправления в стране.

Согласно тексту документа, проект Совета Европы будет реализован при содействии украинских заинтересованных сторон. Бюджет программы составляет 1,7 млн евро, передает RT.

Также в тендере указано, что на оплату услуг подрядчиков выделено около 55 тысяч евро. Специалисты по связям с общественностью должны будут развивать тематические аккаунты Facebook, выявлять и целевую аудиторию, а также заниматься развитием и поддержанием работы веб-сайта проекта.

Кроме этого, подрядчиков обяжут готовить аналитические и экспертные статьи для местных медиа, в которых будут освещаться стандарты и опыт стран — членов СЕ в области реформирования.

Ранее бывший экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина — «государство-кидалово». Именно по этой причине иностранные инвесторы не хотят сотрудничать с Украиной.