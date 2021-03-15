Приморские судостроители удвоили темп производства для Минобороны РФ

Владивосток, 15 марта. Дальневосточные судостроительные предприятия оптимизировали производство для скорейшего выполнения гособоронзаказа в интересах ВМФ России.

Находящийся в южном Приморье Ливадийский ремонтно-судостроительный завод последние пять занимается выполнением гособоронзаказа. Предприятию удалось сократить время для ремонта трубопроводных корабельных систем, передает ТАСС со ссылкой на центр «Мой бизнес».

Завод смог ускориться благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Судоремонтный завод продемонстрировал хорошие результаты и успешно прошел аудит. В итоге время протекания процесса ремонта трубопроводов удалось снизить в два раза, а также поднять выработку сотрудников, задействованных на этом технологическом процессе, в 1,5 раза.

Ранее ФАН публиковал самые значимые проекты Приморских корабелов. Дальневосточные судостроители в 2020 году внесли заметный вклад в развитие не только военного, но и гражданского флота России.