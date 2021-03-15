Меры поддержки в пандемию спасли российский бизнес от рекордного падения

Москва, 15 марта. Прибыль среднего и крупного бизнеса в России в 2020 году показала рекордное падение впервые за 12 лет. Но без государственной поддержки показатели были бы хуже.

Наиболее значительное падение прибыли бизнеса произошло весной из-за коронавирусных ограничений, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Летом по мере ослабления этих ограничений темпы снижения заработков замедлились, но все равно не достигли показателей 2019 года. Их восстановление началось только в октябре.

В исследовании указано, что более сильное падение бизнеса в России наблюдалось только во время кризиса 2008 года. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович убежден, что если бы не меры поддержки от государства, убытков у бизнеса было бы гораздо больше, пишут «Известия».

Пандемия коронавируса вынудила приостановить работу некоторых предприятий. Чтобы бизнес оставался на плаву, российские власти выделили средства. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, макроэкономическая стабильность России не подвергается сомнению, она получает наивысшую оценку среди мировых финансистов.