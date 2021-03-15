Киноа с тыквой назвали самым полезным и быстрым в приготовлении завтраком

Москва, 15 марта. Утренний прием пищи должен быть самым питательным. Каша отлично подойдет для завтрака из-за содержащихся в ней сложных углеводов, которые долго сохраняют чувство сытости.

Недавно получившая популярность в России киноа часто выступает заменителем риса. Это объясняется тем, что крупа содержит большее количество клетчатки, улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Всего с одной порцией киноа человек может получить десять процентов суточной нормы белка.

Тыква богата бета-каротином, преобразующимся в витамин A, и медью, которая способна поддерживать нормальную работу кровеносных сосудов. Наличие в рационе человека тыквы обеспечит его организм витамином С и калием.

Киноа с тыквой очень просто готовить на завтрак, для этого потребуется всего около минуты. Необходимо смешать два стакана воды, три четверти стакана тыквенного пюре, столько же сырого киноа и варить в кастрюле или мультиварке.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала отказаться от свежевыжатых соков без мякоти на завтрак. Фруктовые напитки могут навредить зубной эмали и слизистой желудка.