Мэр Нью-Йорка назвал количество умерших от COVID-19 «беспрецедентным»

Нью-Йорк, 15 марта. В ходе пандемии коронавирусной инфекции Нью-Йорк потерял от болезней беспрецедентное число жителей, заявил мэр Билл де Блазио во время траурной церемонии по жертвам COVID-19.

Cо слов градоначальника, за прошедший год в Нью-Йорке зафиксировано больше смертей, нежели за годы Второй мировой войны, войны во Вьетнаме и терактах 11 сентября. К настоящему времени в городе от болезней, связанных с COVID-19, умерли более 30 тыс. человек.

Церемония памяти жертв коронавируса прошла в Нью-Йорке в годовщину начала пандемии коронавируса. Около года назад скончался первый инфицированный коронавирусом житель города.

Недавно на заводе компании Tesla было выявлено более сотни случаев инфицирования коронавирусом. Работники заразились из-за того, что работали во время ограничительных мер.