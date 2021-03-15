Двух человек расстреляли на вечеринке в Чикаго. События дня. ФАН-ТВ

Двое убиты в ходе стрельбы в Чикаго Американская трагедия. Два человека погибли и не менее 15 получили ранения в результате стрельбы в Чикаго. Драма разыгралась на воскресной вечеринке в районе Парк-Мэнор. Согласно данным полиции, на месте происшествия были обнаружены четыре пистолета. Пострадавших в возрасте от 20 до 44 лет доставили в близлежащие больницы. По крайне мере один из потерпевших находится в критическом состоянии. Расследованием занимаются детективы.

Партия Меркель проигрывает на региональных выборах Фиаско канцлера. Поражение на выборах в региональные парламенты Германии терпит партия Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют экзитполы. Воскресное голосование проходило в двух федеральных землях: Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. В обоих регионах Христианско-демократический союз Германии, членом которого является немецкий канцлер, предварительно занимает второе место. В Баден-Вюртемберге на первом месте оказывается партия зеленых, набирающая 31% голосов, а в Рейнланд-Пфальце — 35% голосов у Социал-демократической партии Германии. Наблюдатели считают, что голосованием избиратели вынесли оценку коронавирусной политике фрау Меркель.

Большунов признан лучшим лыжником планеты Дабл-триумф. Александр Большунов стал двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса». Российскому лыжнику вручили награду за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония прошла после заключительной гонки на последнем этапе соревнований в швейцарском Энгадине. По итогам сезона лучший лыжник планеты набрал 1 725 очков. В Госдуме уже предложили представить Александра Большунова к государственной награде за победу.