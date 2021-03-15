Двух человек расстреляли на вечеринке в Чикаго. События дня. ФАН-ТВ

Двое убиты в ходе стрельбы в Чикаго
Американская трагедия. Два человека погибли и не менее 15 получили ранения в результате стрельбы в Чикаго. Драма разыгралась на воскресной вечеринке в районе Парк-Мэнор. Согласно данным полиции, на месте происшествия были обнаружены четыре пистолета. Пострадавших в возрасте от 20 до 44 лет доставили в близлежащие больницы. По крайне мере один из потерпевших находится в критическом состоянии. Расследованием занимаются детективы.
Партия Меркель проигрывает на региональных выборах
Фиаско канцлера. Поражение на выборах в региональные парламенты Германии терпит партия Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют экзитполы. Воскресное голосование проходило в двух федеральных землях: Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. В обоих регионах Христианско-демократический союз Германии, членом которого является немецкий канцлер, предварительно занимает второе место. В Баден-Вюртемберге на первом месте оказывается партия зеленых, набирающая 31% голосов, а в Рейнланд-Пфальце — 35% голосов у Социал-демократической партии Германии. Наблюдатели считают, что голосованием избиратели вынесли оценку коронавирусной политике фрау Меркель.
Большунов признан лучшим лыжником планеты
Дабл-триумф. Александр Большунов стал двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса». Российскому лыжнику вручили награду за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония прошла после заключительной гонки на последнем этапе соревнований в швейцарском Энгадине. По итогам сезона лучший лыжник планеты набрал 1 725 очков. В Госдуме уже предложили представить Александра Большунова к государственной награде за победу.
У православных начался Великий пост
Весна души. У православных христиан начался Великий пост, самый строгий в году. Накануне в Прощеное воскресенье верующие примирились с ближними. Впереди — святая Четыредесятница, установленная в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне, и Страстная седмица — неделя перед Пасхой как воспоминание о последних днях земной жизни Спасителя. «Во дни печальные Великого поста» из рациона исключается вся пища животного происхождения и даже рыба. Но главная цель воздержания и усердной молитвы — исправление своего сердца и борьба с грехами. Великий пост завершится праздником Пасхи. В этом году Светлое Христово Воскресение православные отмечают 2 мая.