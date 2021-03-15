Пригородные поезда Приморья перевезли более 620 пассажиров за два месяца

Владивосток, 15 марта. Поезда Приморского края перевезли более 622 тысяч человек за два месяца поездок по разным маршрутам. Примерно столько человек на данный момент проживают во Владивостоке.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона сообщило, что на данный момент на территории края функционируют 45 железнодорожных маршрутов, в том числе, сезонных. По сравнению с прошлым годом их число осталось прежним.

«Традиционно этот вид перевозок субсидируется. В текущем году на эти цели из краевого бюджета направлено 400 миллионов рублей», – поделились в министерстве.

Недавно сообщалось, что туристический поезд по Серебряному ожерелью России могут запустить из Петербурга. Запуск такого состава будет более обоснованным, если его маршрут будет проходить через все знаковые места Ленинградской области, сообщил представитель туроператоров.