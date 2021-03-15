Полиция проверила заброшенные стройки Саратова: искали бомжей и детей

Саратов, 15 марта. Городские полицейские и общественники провели рейд по заброшенным стройкам. Они проверяли качество ограждений, а также искали бомжей и детей, которые подвергают себя риску, находясь в подобных местах.

«Мы проводим подобные рейды регулярно. Бомжи в заброшенных стройках ночуют, наркоманы — прячутся от людей, дети — играют. При этом все они, не побоюсь этого слова, рискуют жизнью. Там регулярно что-то отваливается, падает на голову и так далее. Кто будет отвечать, если чей то ребенок там травмируется или даже погибнет? Лучше заниматься профилактикой», — рассказал корреспонденту ФАН полицейский Алексей Т.

Ранее стало известно, что саратовские тротуары отремонтируют на 800 млн рублей. Будут отремонтированы самые «разбитые» участки города.