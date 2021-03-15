Вильфанд спрогнозировал приход «весенней» погоды в Москву

Москва, 15 марта. Весенняя погода с температурой воздуха от 15 до 18 градусов тепла ожидается в центре европейской части России примерно к концу апреля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС указал на статистические данные, которые свидетельствуют о позднем приходе весны на большую часть территории РФ. По его словам, далекий от субтропического российский климат предрасположен к началу теплого сезона не ранее, чем в конце апреля — начале мая.

Недавно Вильфанд сообщил, что в Среднюю Сибирь и Дальневосточный округ с 1 марта придет значительное потепление. По его словам, температура воздуха в Благовещенске, Хабаровске и Иркутске будет превышать климатическую норму на восемь-десять градусов.