Теннисист Даниил Медведев занял вторую строчку рейтинга ATP

Москва, 15 марта. Российский спортсмен Даниил Медведев стал второй ракеткой мира, поднявшись в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Неделю назад теннисист стоял на третьем месте в списке. Последние 16 лет первые два места рейтинга сохранялись за сербским спортсменом Новаком Джоковичем, испанцем Рафаэлем Надалем, швейцарцем Роджером Федерером и британским теннисистом Энди Марреем. Сейчас Джокович занимает первое место, следом идет Медведев, а замыкает тройку Надаль.

Еще один российский спортсмен Андрей Рублев остался на восьмой строчке рейтинга. Карен Хачанов поднялся на 21-ю строчку, а Аслан Карацев стоит на 42-м месте.

Накануне прошел матч в рамках 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи». Московские футболисты обыграли сочинцев со счетом 3:1. Эта игра принесла «Локомотиву» третью победу подряд.