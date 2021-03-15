Депутат Госдумы Строкова предложила способ повысить престиж профессии учителя

Москва, 15 марта. Введение единого федерального оклада для молодых педагогов в возрасте до 35 лет необходимо для поддержки молодых специалистов и повышения престижа профессии учителя.

Депутат ГД Елена Строкова предложила закрепить законодательно понятие «молодой специалист», а также внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников, сообщает RT.

Со слов парламентария, данные шаги обеспечат не только поддержку молодым учителям, но и поднимут престиж работы. Такой законопроект даст возможность молодым специалистам оставаться работать в своем регионе.

Ранее в депутаты Госдумы предложили проект, согласно которому для несовершеннолетних вводится налоговый вычет за занятия спортом. Вернуть 13% от суммы затраченных средств на спорт можно будет при соблюдении двух условий: физкультурно-спортивные организации должны входить в список, сформированный Минспортом РФ и услуги должны быть одобрены правительством.