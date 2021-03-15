«Хищники» шоубизнеса и юный талант Казахстана: кто получил статуэтки «Грэмми»

Организаторы объявили список всех исполнителей, которые получили музыкальную премию американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи — «Грэмми».

Пандемия коронавируса изменила привычное течение жизни. Влияние вируса ощутимо не только в политике, экономике, бизнесе, общественной жизни, но и искусстве. В 2020 году претерпела изменения и музыкальная индустрия.

Отчасти и этой проблеме посвящена 63-я церемония вручения музыкальной премии американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи «Грэмми» (Grammy). Мероприятие посвящено «творческим победам года, движениям за социальную справедливость и влиянию COVID-19 на искусство».

Церемония «Грэмми» одновременно проходила в нескольких локациях в Соединенных Штатах: на цене Staples Center, клубах Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театре «Аполло» в Нью-Йорке и Station Inn в Нэшвилле, что находится в штате Теннесси. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал CBS. Кто стал обладателем заветных статуэток, рассказывает ФАН.

«Лучший новый исполнитель»

В данной номинации на «Грэмми» претендовали исполнители Ингрид Эндресс, Фиби Бриджерс, Джейн Чика Ораника (псевдоним Chika), Ноа Сайрус, Дэниэл Фэррис (D Smoke), известная как Doja Cat Амала Дламини и канадский диджей Луис Селестин (Kaytranada) и Меган Пити (Megan Thee Stallion). Певица Меган Пити взяла приз в данной категории. Звезда известна своей уверенностью, чувственностью и откровенностью в текстах песен. Многие замечают ее сексуальность не только во внешности, но и в подаче треков, выступлениях и клипах.

«Лучший дуэт/групповое исполнение поп-музыки»

За награду в этой номинации боролись дуэт Леди Гаги и Арианы Гранде Balvin, Дуа Липа, Bad Bunny и Tainy, Джастин Бибер и Quavo, дуэт Тейлор Свифт и инди-фолк группы Bon Iver, бойзбенд BTS. Золотая статуэтка досталась Леди Гаге и Ариане Гранде за песню Rain on Me. Лично Леди Гага становится обладательницей статуэтки уже в десятый раз. Гранде получала награду в прошлом году за лучшую запись года.

«Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки»

В этом году других номинантов обошел певец из Великобритании Гарри Стайлс с песней Watermelon Sugar. Это его первая премия «Грэмми». Британец оставил позади таких звезд, как Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Doja Cat, Дуа Липа. Стайлз также выступил во время церемонии со своей победной композицией.

«Песня года»

Лучшей песней 2020 года жюри американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи выбрали композицию I Can't Breathe певицы из США H.E.R., которая сумела опередить всех звезд мирового шоубизнеса. Во время церемонии награждения не обошлось и без политики. Как оказалось, композиция посвящена погибшему от действий полиции афроамериканцу Джорджу Флойду. Название трека — это последние слова, которые произнес мужчина перед своей смертью.

«Лучший альбом»

Сборник песен Folklore принес победу в этой номинации Тейлор Свифт. Легендарный вокал девушки обставил Дженей Айко с Chilombo, группу Black Pumas с их собранием хитов, рок-группу из Великобритании Coldplay с Everyday Life, британца Джейкоба Кольера с Djesse Vol. 3, группу Haim с Women in Music Pt. III, Дуа Липа с Future Nostalgia, а также Post Malone с Hollywood's Bleeding.

«Лучшее музыкальное видео»

Певица Бейонсе и ее дочь Блю Айви Картер выиграли статуэтку за клип на песню Brown Skin Girl. Также известная исполнительница оказалась лучшей в номинации «Лучшая песня в жанре R&B (Rhytm and Blues)» за композицию Black Parade и в категории «Лучшая рэп-песня», исполнив дуэтом с Megan Thee Stallion песню Savage. Так, Бейонсе довела счет своих статуэток премии до 28 и заняла по этому показателю первое место среди женщин.

«Лучшая запись-ремикс»

Диджей Иманбек Зейкенов (Imanbek) из Казахстана получил в «Грэмми» в этом году за ремикс песни Roses американского рэпера Saint Jhn. Трек 20-летний музыкант выпустил в виде сингла в сентябре 2019 года, и теперь она принесла ему международное признание. Ремикс на эту песню появился в большом количестве чартов по всей Европе и занял третью строчку в мировом рейтинге Shazam. При этом сам Saint Jhn в записи не участвовал: юный талант из Казахстана не смог с ним связаться.

«Лучший саундтрек к фильму»

Музыкальная тема за авторством композитора Хильдур Гуднадоттир к драме «Джокер» стала лучшей в своей номинации. Кроме того, ранее музыкант получила премии «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую музыку к фильму, став первой женщиной-композитором, победившей в этой категории. Сам фильм получил статуэтку в еще одной номинации премии «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» (Хоакин Феникс).

«Лучшая песня, написанная для визуальных медиа»

В этой номинации победила певица Билли Айлиш с композицией No Time To Die. Песня стала саундтреком к последнему фильму о приключениях Джеймса Бонда с одноименным названием. Исполнительница разделила победу с братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом. Примечательно, что фильм еще не увидел свет — фанаты могут довольствоваться только музыкой.

Кроме того, Айлиш взяла еще одну статуэтку на вручении премии. Она стала обладательницей награды в номинации «Запись года» с песней Everything I Wanted. Считается, что эта категория является одной из самых престижных.

Одна из победительниц премии «Грэмми» в этом году — певица Леди Гага выступила на одном из самых главных концертов в США, который случается довольно редко. Видео ее выступления появилось в Сети.