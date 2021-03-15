Российские инженеры разработают новый вспомогательный корабль для ВМФ

Москва, 15 марта. Контракт на разработку и строительство новых нефтемуоросборочных кораблей был заключен еще в прошлом году. Работы двигаются согласно графику, рассказал представитель Минобороны РФ.

Было заключено пять контрактов по разработке головных судов новых проектов — малого морского танкера, универсального судна контроля физических полей и размагничивания, морского буксира, пассажирского катера и нефтемусоросборщика, сообщил СМИ начальник службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ капитана 1 ранга Сергей Епифанов.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что продолжается строительство 44 кораблей обеспечения. Минобороны заключило 18 договоров с судоверфями. В рамках этого заказа будут также построены три средних морских танкера проекта 23130.

Недавно ВВС Тихоокеанского флота провели учения по защите границ РФ в Арктике. В рамках маневров тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава морской авиации Тихоокеанского флота РФ в ходе учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника, пишет RT.