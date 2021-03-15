Экономист Ферапонтов рассказал об опасности невыплаченной задолженности банку

Москва, 15 марта. Россияне, пренебрегающие погашением маленького остатка долга, рискуют получить внушительную сумму по пени, которую начислит банк.

Банк может и не потребовать у заемщика погашения «символической» суммы задолженности, однако станет начислять внушительных размеров штрафы. Как результат, 50 рублей могут из-за неустоек превратиться в 1000 рублей или больше. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в беседе с агентством «Прайм».

Финансист обращает внимание, что если банк по какой-то причине списал долг, это может нести негативные последствия — информация о задолженности останется в кредитной истории клиента. Даже если непогашенный кредит мал и «прощен», его наличие в будущем повлияет на выдачу займов.

Недавно Центробанк РФ сообщил о рекордном количестве выданных кредитных карт населению. Около 19,2 млн расчетных и кредитных карт были выданы россиянам в 2020 году.