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Экономист Ферапонтов рассказал об опасности невыплаченной задолженности банку

Экономист Ферапонтов рассказал об опасности невыплаченной задолженности банку

Москва, 15 марта. Россияне, пренебрегающие погашением маленького остатка долга, рискуют получить внушительную сумму по пени, которую начислит банк.

Банк может и не потребовать у заемщика погашения «символической» суммы задолженности, однако станет начислять внушительных размеров штрафы. Как результат, 50 рублей могут из-за неустоек превратиться в 1000 рублей или больше. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в беседе с агентством «Прайм».

Финансист обращает внимание, что если банк по какой-то причине списал долг, это может нести негативные последствия — информация о задолженности останется в кредитной истории клиента. Даже если непогашенный кредит мал и «прощен», его наличие в будущем повлияет на выдачу займов.

Недавно Центробанк РФ сообщил о рекордном количестве выданных кредитных карт населению. Около 19,2 млн расчетных и кредитных карт были выданы россиянам в 2020 году.

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