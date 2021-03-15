Бейонсе стала самой титулованной певицей в истории «Грэмми»

Лос-Анджелес, 15 марта. Американская исполнительница Бейонсе получила 28-ю награду «Грэмми» в своей музыкальной карьере. Она стала самой титулованной женщиной-певицей в истории премии.

Звезда победила в категории «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню Brown Skin Girl, а также в номинациях «Лучшая песня в жанре R&B (Rhytm and Blues)» за композицию Black Parade и «Лучшая рэп-песня» Savage, исполненную вместе с Megan Thee Stallion.

Церемония «Грэмми» завершилась в 63-й раз. Из-за пандемии коронавируса премия проходила в смешанном формате: основные события разворачивались на нескольких сценах у Staples Center в Лос-Анджелесе, а трансляции одновременно велись из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра «Аполло» в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нэшвилле (штат Теннесси).

«Грэмми» также удостоился диджей из Казахстана Imanbek. Он стал победителем в номинации «Лучший ремикс».