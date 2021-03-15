Восьмой студийный альбом Folklore Тэйлор Свифт признан лучшим на «Грэмми»

Лос-Анджелес, 15 марта. Пластинка Folklore принесла певице Тэйлор Свифт победу в номинации «Лучший альбом года» на «Грэмми». Об этом сообщили организаторы церемонии.

В восьмой студийный альбом Folklore вошли 16 песен. Музыкальные критики дали новой пластинке Тэйлор Свифт положительные отзывы и высокие оценки. В номинации «Лучший альбом года» с кантри-певицей за победу сражались Дженей Айко с Chilombo, американская группа Black Pumas Deluxe Edition с одноименным названием альбома, рок-музыканты из Coldplay с Everyday Life.

В списке претендентов на победу оказались британский музыкант Джейкоб Кольера с альбомом Djesse Vol.3, группа Haim с Women in Music Pt. III, певица Дуа Липа с Future Nostalgia и рэпер Post Malone c третьей пластинкой Hollywood's Bleeding.

Лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Песня года» стала американская хип-хоп исполнителиница H.E.R. Название ее трека посвящено последним словам американца Джорджа Флойда, который погиб от действий американских правоохранителей.