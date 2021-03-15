Водителям раскрыли план действий при потере ключей от авто

Москва, 15 марта. Многие автолюбители сталкивались с потерей ключей от личного транспорта. Однако утрата ключей — не повод расстраиваться, автоэксперты объяснили, что делать в подобных ситуациях.

Для начала стоит тщательно проверить все карманы перед тем, как начать паниковать из-за потери. Если все же ключей не оказалось на месте, то стоит воссоздать в памяти маршрут, пройденный от авто к дому или работе. Если эти способы не сработали, можно воспользоваться услугой специалистов с особым поисковым оборудованием.

Также в Сети существует информация, что открыть авто можно, если записать на телефон звук открытия двери и воспроизвести его у машины для разблокировки замков без «физического ключа». Такой способ — просто одна из популярных «сказок», пишет «Российская газета».

Однако существует специальное приложение для новинок премиального и люксового сегмента. Благодаря ему можно открыть и закрыть автомобиль и даже завести или заглушить двигатель, используя так называемый «цифровой ключ».

После потери ключей возникают мысли о запасных вариантах. Поскольку изготовление дубликатов ключей-транспондеров у официальных дилеров занимает продолжительное время, то у некоторых водителей возникает желание обратиться в частные фирмы. Но эксперты предупреждают о рисках, поскольку у изготовителей останется еще одна копия, которой в теории можно воспользоваться для угона.

Чтобы защитить личный транспорт от кражи, нужно соблюдать и другие правила. Автоэксперты советуют не оставлять машину на улице, обязательно страховать авто и прибегать к дополнительным средствам защиты, вплоть до установки замков на колеса.