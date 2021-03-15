Спасатели предостерегли жителей Приморья от выезда на лед

Владивосток, 15 марта. Ледовое поле на водоемах Приморского края почти полностью разрушено и нестабильно. В связи с этим выезд автомобилей на лед строго запрещен.

Жители региона игнорируют предупреждения спасателей и продолжают выходить на ледяное покрытие. Сотрудники ГИМС и экстренных служб постоянно дежурят у водоемов и готовы прийти на помощь пострадавшим. Связаться с ними можно, позвонив по номеру 112, 01 или 010.

«В настоящее время ледовое поле практически разрушено и представляет большую угрозу для жизни людей. Не стоит забывать и об ответственности, предусмотренной за выход на лед в период запрета и выезд на лед вне санкционированных ледовых переправ – штраф может составить до 3 тыс. рублей», — предупредили в ГОЧС Приморского края.

Петербургские рыбаки продолжают выходить на лед Финского залива, несмотря на действующий до 15 апреля запрет. Спасатели ежедневно дежурят недалеко от излюбленных мест рыболовов и проводят профилактические беседы с населением.