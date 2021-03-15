Фармкомпании готовы бороться за рынок вакцин от COVID-19 грязными методами

Москва, 15 марта. Емкость рынка сбыта вакцин от COVID-19, по оценкам различных экспертов, составит от 200 до 300 миллиардов долларов в год. Фармкомпании готовы вести борьбу за баснословные суммы.

Специалисты предполагают, что борьба за первенство на новом рынке не будет осуществляться честными способами. Конкурентов могут постараться дискредитировать, напугав людей сообщениями о «жутких побочных действиях и последствиях» вакцинации. Информационную кампанию на Западе могут развернуть и против препарата «Спутник V», передает «Российская газета».

Российские ученые Центра имени Гамалеи совершили настоящий прорыв в борьбе с коронавирусной инфекцией: разработали вакцину от патогена COVID-19 самыми первыми. Сегодня российский препарат одобрен более чем в 50 странах мира — занимает второе место по числу одобривших его государств. Эффективность вакцины, доказанная в ходе клинических испытаний, составляет около 92%. Производство средства из России почти в два раза дешевле иностранных аналогов.

«Спутник V» — один из фаворитов мирового рынка вакцин от коронавирусной инфекции. За все свои неоспоримые плюсы российская разработка удостоится масштабной информационной компании против нее на Западе. О подготовке за рубежом сообщений, имеющих цель обесценить успех российских ученых, затормозить регистрацию отечественного препарата в ВОЗ и его появление на мировом рынке сообщили сразу несколько информагентств в России — ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

СМИ утверждают, что российские спецслужбы узнали о планируемой информационной атаке против «Спутника V». Прежде всего, дискредитирующие российский препарат сообщения собираются распространить в Венгрии, Словакии, Сербии, Сан-Марино, Черногории и Северной Македонии. Эти страны зарегистрировали вакцину из России без одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам.

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» не только доказала свою эффективность на зависть тем, кто в нее не верил. Некоторые аналитики уверены, что инновационный препарат может усилить влияние России на международной арене.