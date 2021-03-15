Житель Екатеринбурга избил глухонемого пенсионера за неспособность ответить на вопрос

Екатеринбург, 15 марта. Напавшего на 75-летнего глухонемого пенсионера из Екатеринбурга разыскивает полиция. О подробностях инцидента СМИ рассказала внучка пострадавшего.

По словам родственницы, дедушка ждал автобус на остановке. К нему подошел мужчина и что-то у него спросил. Пенсионер не смог ответить на вопрос, поскольку является глухонемым с детства.

«Этот мужчина ударил его в нос, в ухо. Дедушка потерял равновесие, упал, и мужчина стал запинывать ногами лежачего пенсионера — по ребрам и по бедрам», — рассказала внучка.

После этого пожилой человек встал и самостоятельно добрался до дома. Семье он рассказал о случившемся, его отвезли в больницу. Пенсионер написал заявление в полицию на обидчика.

В Петербурге пенсионерка стала жертвой нападения со стороны родной внучки. Модели не понравилась критика со стороны пожилой родственницы и она набросилась на бабушку с кулаками. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.