Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Исландии

Аульфтанес, 15 марта. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от исландского города Аульфтанес. Соответствующее заявление сделали в Геологической службе США (USGS).

Подземные толчки начались примерно в 14:15 UTC (17:15 по московскому времени). Эпицентр землетрясения выявлен в девяти километрах от города Аульфтанес, очаг находился на глубине десять километров. Информация о пострадавших или разрушениях в настоящее время не поступала, передает RT.

Последний раз сообщения о землетрясении в Исландии поступали в конце февраля. Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, тогда его магнитуда составила 5,2 балла.