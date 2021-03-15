«Бесконечные» ноги Бони на новом снимке вызвали всплеск обсуждений в соцсети

Дубай, 15 марта. Модель Виктория Боня продемонстрировала подписчикам новый снимок из ресторана в Дубае. Эффектная поза и фигура звезды восхитили фанатов.

Российская телеведущая, блогер Виктория Боня вызвала фурор у подписчиков в Instagram. Внимание фолловеров привлек внешний вид светской львицы. Девушка одета в легкое черное полупрозрачное платье в горошек. Эффектная поза и правильный ракурс подчеркнули красоту и стройность ног звезды.

«А бывает ли ложь во благо? Для меня это равносильно самому низменному поступку...» — оставила загадочную подпись под снимком телеведущая.

Фото звезды было сделано в Дубае. Броский макияж, прозрачные туфли на шпильке и роскошные волосы длинной до пояса создают элегантный, стильный и вместе с тем простой образ. Поклонники заметили, что их кумир обладает поистине «бесконечными ногами».

Менее чем за 10 часов пост Бони успели «лайкнуть» более 95 тысяч пользователей социальной сети. Подписчики не устают щедро одаривать звезду комплиментами.

«Великолепно выглядите, Виктория», — лаконично написал поклонник.

«Шикарные ноги, Виктория», — отметил пользователь социальной сети.

«Богиня от макушки до пят», — прокомментировал фото подписчик.

Однако в комментариях под постом Бони обсуждали не только внешний вид звезды. Многие пользователи Instagram стали рассуждать, существует ли «ложь во благо». И тут были самые разные варианты: одни посчитали, что ложь неприемлема принципиально, другие уверяли, что многое зависит от нюансов.

Виктория Боня активно ведет свой аккаунт в Instagram и делится с подписчиками событиями из жизни. Недавно телеведущая показала новый автомобиль Lamborghini и дала мастер-класс по управлению авто на улицах Монако, где ей было «негде разогнаться».