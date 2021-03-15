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«Бесконечные» ноги Бони на новом снимке вызвали всплеск обсуждений в соцсети

«Бесконечные» ноги Бони на новом снимке вызвали всплеск обсуждений в соцсети

Дубай, 15 марта. Модель Виктория Боня продемонстрировала подписчикам новый снимок из ресторана в Дубае. Эффектная поза и фигура звезды восхитили фанатов.

Российская телеведущая, блогер Виктория Боня вызвала фурор у подписчиков в Instagram. Внимание фолловеров привлек внешний вид светской львицы. Девушка одета в легкое черное полупрозрачное платье в горошек. Эффектная поза и правильный ракурс подчеркнули красоту и стройность ног звезды.

«А бывает ли ложь во благо? Для меня это равносильно самому низменному поступку...» — оставила загадочную подпись под снимком телеведущая.

Фото звезды было сделано в Дубае. Броский макияж, прозрачные туфли на шпильке и роскошные волосы длинной до пояса создают элегантный, стильный и вместе с тем простой образ. Поклонники заметили, что их кумир обладает поистине «бесконечными ногами».

«Бесконечные» ноги Бони на новом снимке вызвали всплеск обсуждений в соцсети

Менее чем за 10 часов пост Бони успели «лайкнуть» более 95 тысяч пользователей социальной сети. Подписчики не устают щедро одаривать звезду комплиментами.

«Великолепно выглядите, Виктория», — лаконично написал поклонник.

«Шикарные ноги, Виктория», — отметил пользователь социальной сети.

«Богиня от макушки до пят», — прокомментировал фото подписчик.

Однако в комментариях под постом Бони обсуждали не только внешний вид звезды. Многие пользователи Instagram стали рассуждать, существует ли «ложь во благо». И тут были самые разные варианты: одни посчитали, что ложь неприемлема принципиально, другие уверяли, что многое зависит от нюансов.

Виктория Боня активно ведет свой аккаунт в Instagram и делится с подписчиками событиями из жизни. Недавно телеведущая показала новый автомобиль Lamborghini и дала мастер-класс по управлению авто на улицах Монако, где ей было «негде разогнаться».

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