Житель США получил 212 лет тюрьмы за жестокую расправу над сыновьями-аутистами

Лос-Анджелес, 15 марта. Уроженец Египта Али Э. убил своих сыновей, подстроив несчастный случай, чтобы получить страховые выплаты. Судья назвал действия мужчины «злыми и дьявольскими».

Несколько лет назад Али Э. открыл страховые полисы сразу в восьми разных компаниях, а через некоторое время подстроил трагедию. Он съехал с причала в водоем на автомобиле, в салоне которого находилась супруга мужчины и двое сыновей-аутистов. Горе-отец выбрался из машины через открытое окно и отплыл на безопасное место, женщину спас рыбак, а дети погибли, сообщают СМИ.

Али Э. сумел после трагедии выручить 260 тысяч долларов, часть из которых он потратил на покупку яхты и недвижимости в Египте. Через некоторое время преступника все же арестовали и приговорили к 212 годам лишения свободы.

«Теперь у него есть достаточно времени, чтобы поразмыслить о том, куда завели его жадность и эгоизм. Мы по-прежнему скорбим о тех двух беспомощных мальчиках. Они заслужили лучшего от своего отца, который никогда больше не будет ходить среди нас как свободный человек», — заявил окружной судья Джон У.

Ранее бывший американский банкир Брэд Биркенфельд вскрыл финансовые махинации по уклонению от налогов в США, отсидел за это 30 месяцев в тюрьме и получил компенсацию в размере 104 миллионов долларов.